Das Angebot in der Werbung täuscht oft

Beim Blick auf die Kreditwerbung der Banken sehen Sie immer nur die günstigsten Angebote, die dann aber kaum ein Kunde bekommt. Wenn Sie etwas genauer hinschauen, finden Sie dann den sogenannten Zweidrittelzins. Zu diesen Bedingungen hätten zwei Drittel der Kunden, die angefragt haben, einen solchen Kredit bekommen. Aber wo Sie liegen, wissen Sie vorab nicht.

In den folgenden Tagen werden Sie wahrscheinlich mit einer Menge von Angeboten per Mail oder auch am Telefon überschüttet. Oft ist dann immerhin das beste Angebot dabei. Fragen Sie an dieser Stelle ruhig auch noch mal bei Ihrer Hausbank. Vielleicht macht sie gerade Ihnen ein unschlagbares Angebot.

Es wird häufig vorkommen, dass Ihnen eine sogenannte Restschuldversicherung mit dem Kredit angeboten wird. Diese soll für Ihre Raten einspringen, wenn Sie arbeitslos, krank oder tot sind und nicht selbst zahlen können. Aber oft zahlt sie im Ernstfall wegen diverser Ausschlussklauseln dann doch nicht. Ich halte sie für Nepp.

Vergleicht man die Kosten, wird der Kredit mit einer Restschuldversicherung oft doppelt so teuer. Das kann schnell mehr als tausend Euro ausmachen. Sie könnten den günstigsten Kredit auf einem Portal auswählen, mit der Restschuldversicherung würde er zum Teuersten. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat in den vergangenen Jahren mehrere Studien veröffentlicht, in denen sich zeigte, dass bis zu 70 Prozent der Kosten für die Restschuldversicherung aus Provisionen bestanden. Auch auf den Webseiten der Portale wird die Restschuldversicherung mit angeboten. Bei Check24 tauchten Ergebnisse mit Restschuldversicherungen sogar in den Ergebnissen auf, wenn die Kunden diese zuvor abgewählt hatten. In der Regel wurden sie immerhin besonders gekennzeichnet, zum Beispiel als alternative Vorschläge. Mein dringender Rat: nicht annehmen!