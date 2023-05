Depots und Tagesgeldkonten So wollen Kreditinstitute aus Sparerinnen Anlegerinnen machen

Für ein solches Depot, also ein spezielles Wertpapierkonto, brauchen Kundinnen und Kunden auch beim S-Broker ein zweites Konto, ein sogenanntes Verrechnungskonto, von dem aus sie die Wertpapiere kaufen und auf das die Erlöse von Wertpapierverkäufen wieder eingezahlt werden. Damit aber nicht genug, denn nun wird es interessanter: Der S-Broker bietet außerdem ein eigenständiges Tagesgeldkonto zum Depot an. Dort hat der rote Riese schon in den vergangenen Monaten Bestandskunden 0,6 Prozent oder 1,25 Prozent Zinsen gezahlt – bis 500.000 Euro. Und Neukunden werden hier jetzt auch die schönen neuen Zinsen von 2,9 Prozent gezahlt – auf sechs Monate begrenzt und bis zu einem Guthaben von 250.000 Euro. Für ein Guthaben von 10.000 Euro würden Sie also nach einem halben Jahr 145 Euro Zinsen erhalten .