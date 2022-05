Mit dem Neun-Euro-Ticket ab Juni sollen die Deutschen die Angebote des öffentlichen Nah- und Regionalverkehrs zur Ferienzeit besonders günstig in vollen Zügen genießen können. Die Pläne der Ampelkoalition, mit der sie die Menschen von den stark steigenden Verbraucherpreisen etwas entlasten will, stoßen vielerorts jedoch auf Kritik.

Der Fahrgastverband Pro Bahn etwa hat sich dafür ausgesprochen, mit dem Start des Neun-Euro-Tickets die Fahrradmitnahme in Zügen teilweise auszusetzen. »Auf bestimmen Strecken sollte die Fahrradmitnahme ausgeschlossen werden«, sagte Pro-Bahn-Sprecher Karl-Peter Naumann der »Rheinischen Post«. »Das ist die einzige Möglichkeit, noch mehr Chaos zu verhindern.«

Angesichts eines erwartet hohen Andrangs sei die Maßnahme besser, »als dass die Leute mit dem Fahrrad am Bahnsteig stehen und nicht mitkommen«, sagte der Bahnexperte. Jeder könne sich dann vorher darauf einstellen.

Auch in manchen Urlaubsregionen und Ausflugsgebieten betrachtet man das Neun-Euro-Ticket mit Sorge. Auf der von der Schienenanbindung über den Hindenburgdamm abhängigen Nordseeinsel Sylt etwa sehen Verantwortliche den erwarteten Andrang skeptisch. »Wir rechnen während des Aktionszeitraums mit erhöhtem Fahrgastaufkommen – sowohl in den Zügen der Marschbahnstrecke von Hamburg nach Sylt als auch in den Bussen auf der Insel«, sagte der Geschäftsführer von Sylt Marketing, Moritz Luft, Medienberichten zufolge .

Die Trasse sei aber in den Sommermonaten ohnehin teils schon an der Kapazitätsgrenze, sagte er demnach. Reisende sollten auf Randzeiten ausweichen.