Die Deutsche Bahn hatte rechtzeitig für diesen unerwarteten Boom ihr Sprinternetz ausgebaut. Sprinter sind schnellere ICE-Züge, weil sie an weniger Orten halten. Auf der Strecke von Berlin nach München etwa verkürzt sich dadurch die Fahrtzeit auf unter vier Stunden. Der hohe Zuspruch lässt sich unmittelbar auf die prekäre Lage der Luftfahrt zurückführen.

Airlines buchen Passagiere selbst um

Die Bahn bemerkt dies an der Zahl jener Zugfahrten, die von einer Airline selbst gebucht wird, unter anderem, wenn ein Flug gestrichen und die Passagiere auf den Zug umgebucht werden. »Einen großen Einfluss auf den Zuwachs an Fahrgästen haben auch die Kooperationen mit unseren Partner-Airlines«, erklärte der Bahn-Sprecher. So seien von April bis Juni mehr als doppelt so viele Flugreisende im Rahmen der Kooperationsangebote in unseren Zügen unterwegs als noch im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.