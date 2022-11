»Wir bieten mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember täglich 13.000 zusätzliche Sitzplätze an. Über Weihnachten kommen noch einmal 40.000 Sitzplätze in 80 Sonderzügen dazu«, so Peterson.

Der Verkauf für die Sonderzugfahrten zu Weihnachten beginnt laut Bahn am 25. November. Auch das Serviceteam werde bis Weihnachten um rund 800 neue Mitarbeiter aufgestockt, sagte Peterson. »All das wird die Situation stabilisieren.«