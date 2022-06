Den Plänen zufolge will das Institut Bargeld nur noch in einigen großen Zentren anbieten. In den meisten Deutsche-Bank-Filialen wird es Scheine dann nur noch aus dem Geldautomaten geben.

Die Aussagen des Managers erfolgten bereits Ende Mai, wurden aber jetzt erst bekannt und von einer Sprecherin der Deutschen Bank bestätigt. Das Geldhaus werde »im Rahmen ihrer strategischen Transformation in Deutschland mittelfristig die Anzahl an persönlichen Bargeldausgaben in Filialen verringern«, erläuterte sie. Dies geschehe »unter Berücksichtigung der jeweiligen Kundennachfrage und des Angebotes an SB-Services vor Ort«.