Erst vor Kurzem hatten die Brauer in Deutschland auf mögliche Anstiege beim Bierpreis hingewiesen. Nun droht offenbar in der warmen Jahreszeit auch noch einen Mangel an Bierflaschen. »Engpässe sehen wir spätestens im Sommer«, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bunds, Holger Eichele, der »Bild«-Zeitung .