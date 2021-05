Lebensmittel Deutsche geben mehr Geld für Obst und Gemüse aus als für Fleisch und Fisch

Erstmals haben Obst und Gemüse einen größeren Anteil am Einkaufskorb als Fleisch und Fisch. Liegt es an neuen Ernährungsgewohnheiten, der wachsenden Zahl der Vegetarier – oder schlicht an Preisänderungen?