Habecks Plänen zufolge soll ab 2024 der Einbau reiner Öl- und Gasheizungen endgültig verboten werden. Jede neu eingebaute Heizung soll dann zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Dies sind in der Regel Wärmepumpen. Allerdings fallen auch Biomasseheizungen (etwa mit Holzpellets), Direktstromheizungen und theoretisch auch Gas- und Ölheizungen darunter. Letztere allerdings müssten zu jenen 65 Prozent etwa mit Biogas betrieben werden, um die Auflagen zu erfüllen.

Ausweitung von Härtefallregelungen beim Austausch von Heizungen geplant

Solche sind bislang mit einer so hohen Beimischung nicht zu kaufen, und auch in den kommenden Jahren dürfte ein Markt für Gas aus erneuerbaren Quellen nicht in der Form entstehen. Das Bundeswirtschaftsministerium sieht erhebliche Effizienz-Vorteile für Wärmepumpen, die FDP etwa fordert Technologieoffenheit und will Gasheizungen für klimaneutrale Energieträger nicht blockieren. Der liberale Parteichef Christian Lindner forderte Habeck deshalb unmissverständlich auf, den vorliegenden Gesetzentwurf noch einmal von Grund auf neu zu schreiben.