Allerdings gibt es auch Millionen von Deutschen, die von Lindners Vorschlag überhaupt nicht profitieren würden, da sie zu wenig verdienen, um Steuern zu zahlen. Betrachtet man die Entlastung nach Haushaltseinkommen, so steigt sie an – das zeigen Berechnungen des Ökonomen Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW): Mehr als die Hälfte der Mindereinnahmen geht demnach an die oberen 20 Prozent der Einkommensverteilung, gut ein Drittel an die obersten zehn Prozent und nur zwölf Prozent an die untere Hälfte. Dabei sind niedrige Einkommen besonders stark von den steigenden Preisen für Energie oder Lebensmittel betroffen.