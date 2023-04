Im Portemonnaie bewahren viele das halbe Leben auf, ich auch. Was also, wenn auf einer Reise in die USA gleich am ersten Tag die Geldbörse abhandenkommt? Mit Kreditkarte, Girokarte, Führerschein und Personalausweis. Und dann noch am Wochenende. Aus leidvoller Erfahrung kann ich Ihnen sagen: Ganz so entspannt wird der Start in den Urlaub dann nicht.