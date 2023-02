Die Industrie mache in Deutschland einen höheren Anteil an der Wirtschaft aus als in vielen anderen Ländern. Wichtige Teile der Industrie seien energieintensiv. Deshalb seien deutsche Unternehmen besonders stark von den Kriegsfolgen betroffen. »Die Wachstumsaussichten für 2023 und 2024 sind daher auch niedriger als in vielen anderen Ländern – wie schon 2022«, sagte der DIHK-Chef. Die hohen Energiepreise erwiesen sich damit immer mehr als Standortnachteil. »Der Gaspreis hat sich hierzulande auf einem drei bis fünf Mal so hohen Niveau eingepegelt wie in den USA.« Strom sei für deutsche Mittelständler etwa viermal so teuer wie in Frankreich. Das Nachbarland setzt stark auf Atomenergie.