Teures Kontoüberziehen Runter mit dem Dispo, raus aus dem Dispo

Acht Jahre lang war Ruhe an der Dispofront. Das Gros der Banken verdiente gut am Dispo, die Margen, also die Unterschiede zwischen den Zinsen, die die Banken ihren Kunden für Tagesgeld und Festgeld zahlen und den Zinsen, die sie von ihren Kunden im Dispo verlangen, waren nach der Finanzkrise auf zehn Prozent gestiegen . Und sie blieben lange dort.

Ein Versuch von Verbraucherschützern, hier maximale Margen vorzuschreiben, versandete 2014 . Einziges Ergebnis: Die Banken müssen seit 2016 Kunden ein Hilfsgespräch anbieten, die länger als ein halbes Jahr lang tief im Dispo stecken (§504a BGB).

Eine Befragung von sieben Großbanken, Sparkassen und Volksbanken in dieser Woche ergab aber, dass es dort nicht den Funken einer Idee gibt, ob und mit welchem Erfolg solche Beratungen stattfinden – keine Zahlen. Bei der ebenfalls befragten Finanzaufsicht Bafin übrigens auch nicht. Da fragt man sich, was diese gesetzliche Vorgabe überhaupt bringt.