Wussten Sie schon: Als Autofahrer haben Sie ein Recht auf klimaschädliche Abgase, die dürfen Sie in die Luft blasen. Wenn Sie aber ein Elektroauto besitzen oder im Laufe des Jahres noch ein E-Auto erwerben, können Sie Ihr Anrecht auf diesen Klimadreck verkaufen. Denn Sie stoßen ja mit Ihrem E-Auto keine oder kaum Treibhausgase aus. Dafür können Sie rund 350 Euro bekommen.

Diese Prämie gibt es ab 2022 einmal im Jahr, auch wenn Sie das E-Auto erst im Dezember bekommen. Sie müssen aber selbst aktiv werden. In den kommenden Jahren kann diese Prämie sogar noch steigen. Sichere hohe Prämien zahlen im Augenblick viele neue Firmen, Zahlungen organisieren aber auch große Kfz-Versicherer wie die gerade frisch in den Markt eingestiegene HUK und die Allianz, die das über den ADAC abwickelt.

Der Klima-Fußabdruck der Mineralölkonzerne

Zum Autor Foto: Micha Kirsten / Finanztip Hermann-Josef Tenhagen, Jahrgang 1963, ist Chefredakteur von »Finanztip«. Der Geldratgeber ist Teil der gemeinnützigen Finanztip Stiftung. »Finanztip« refinanziert sich über sogenannte Affiliate-Links. Mehr dazu hier .



Tenhagen hat zuvor als Chefredakteur 15 Jahre lang die Zeitschrift »Finanztest« geführt. Nach seinem Studium der Politik und Volkswirtschaft begann er seine journalistische Karriere bei der »Tageszeitung«. Dort ist er heute ehrenamtlicher Aufsichtsrat der Genossenschaft. Auf SPIEGEL.de schreibt Tenhagen wöchentlich über den richtigen Umgang mit dem eigenen Geld.

Die Idee mit den Prämien stammt von der EU und ist ein wenig um die Ecke gedacht. Ziel: Die Mineralölkonzerne sollen dadurch weniger klimaschädlich agieren, und gleichzeitig sollen sie für uns Bürger den E-Auto-Boom anschieben. Deshalb hat die EU zweierlei verfügt. Erstens, die Mineralölkonzerne müssen den Klima-Fußabdruck ihrer Branche jedes Jahr verringern. Technisch wird das so geregelt, dass Shell und Co. eine sogenannte Treibhausgasminderungsquote (kurz: THG-Quote) erfüllen müssen. In Deutschland ist das im Bundesimmissionsschutzgesetz geregelt.

Um die Quote zu erfüllen, können die Firmen zum Beispiel mehr Biokraftstoffe verkaufen, ihren Sprit emissionsärmer herstellen oder einfach etwa bei Öko-Stromern Verschmutzungsrechte erwerben, die sie selbst nicht brauchen. Genau das tun die Mineralölfirmen. Seit Jahren kaufen sie solche Zertifikate bei den Stromanbietern, die öffentliche Ladesäulen in Deutschland betreiben. Die Zertifikate bescheinigen die Nutzung von Strom beim Betrieb von Autos, also Autoverkehr mit weniger Ausstoß von Treibhausgasen. Die nicht gebrauchten Verschmutzungsrechte werden an die Mineralölwirtschaft verkauft. Seit 2022 gibt es für die Konzerne eine neue günstige Möglichkeit, solche Rechte zu erwerben. Die Firmen können nicht genutzte Verschmutzungsrechte von privaten Besitzern von E-Autos erwerben. In der Regel nicht direkt beim Autofahrer selbst, sondern über diverse Firmen, die als Zwischenhändler auftreten.

Wie funktioniert der Verkauf? Und wie geht das? Soll jetzt bei jedem E-Autofahrer der Stromverbrauch gemessen werden? Ladesäulenbetreiber können den Umfang, in dem bei ihnen Strom getankt und damit der Ausstoß von Klimagasen vermindert wird, ja nachmessen. Aber nein. Der Gesetzgeber hat das Verfahren bewusst vereinfacht: Das zuständige Umweltbundesamt zertifiziert einfach jedes Auto, jeden Kleinlaster und jeden großen Roller, die rein elektrisch fahren, und weist ihnen eine standardisierte Menge eingesparter Treibhausgase zu. Und die darf der Besitzer einmal im Jahr verkaufen. Das Umweltbundesamt geht bei der Rechnung davon aus, dass 2000 Kilowattstunden Strom im Jahr verfahren werden.

Wenn Sie ein E-Auto besitzen, sollten Sie sich diese Prämie nicht entgehen lassen. »Finanztip« listet einige Dutzend zum Teil eigens dafür gegründete Firmen auf. Die sammeln diese Verschmutzungsrechte bei Autofahrern ein, um sie dann gesammelt an Shell und Co. zu verkaufen. Ziemlich aktiv beim Einsammeln der Verschmutzungsrechte sind darüber hinaus große Versicherer. Sie sammeln bei ihrer Klientel Kunden für die Vermittler ein. Technisch ist der Ablauf so: Sie melden sich mit Ihrem Fahrzeugschein bei dem Vermittler und lassen sich registrieren. Der reicht Ihren Antrag beim Umweltbundesamt ein . Das prüft, ob Sie tatsächlich Halter des Autos sind. Und ob Sie Ihre Prämie dieses Jahr nicht schon woanders beantragt haben.

Die Pauschalberechnung führt dann dazu, dass es für die Berechnung der Prämie völlig gleichgültig ist, ob das Auto von Januar bis Dezember in Gebrauch ist oder erst von August bis Dezember. Oder ob es um einen Roller geht.

Hat das Umweltbundesamt das voll elektrische Gefährt samt Halter registriert, kann das Geld fließen. Anbieter wie die Huk versprechen, dass die Prämie – in dem Fall 350 Euro fürs Auto – dann innerhalb von 14 Tagen auf Ihrem Konto landet . Das Umweltbundesamt räumt aber ein, dass für die Bearbeitung im Amt mit mindestens zwei Monaten Wartezeit gerechnet werden muss.

Wie geschrieben: Die Prämie gibt es auch für Kleinlaster. Dann ist sie aber 50 Prozent höher. Für die großen Roller dagegen ist sie genauso hoch wie für die Autos.

Für E-Busse hat das Umweltbundesamt eine eigene Kategorie festgelegt: Dort wird das 36-fache der Einsparung eines Durchschnittsautos angesetzt. Somit können Busunternehmen mit Prämien von mehr als 10.000 Euro rechnen. Was sich immer etwas ungewohnt anhört, ist inzwischen ein florierendes Geschäft. Das Umweltbundesamt schrieb mir diese Woche, dass in den paar Monaten dieses Jahres schon Emissionsrechte von 160.000 reinen Elektroautos in Deutschland gehandelt wurden. Das entspricht über den Daumen gepeilt mehr als 50 Millionen Euro, die an die Autohalter fließen.