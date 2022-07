Keine Senkung des Abschlags

Von sich aus haben die Stromanbieter kein Interesse, den Abschlag zu senken. Bei Rheinenergie heißt es dazu: »Wir können keine automatische Senkung Ihres Abschlags vornehmen. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt und der stark gestiegenen Preise empfehlen wir unseren Kunden, Ihre Abschläge nicht zu senken.« Und auch beim Branchenriesen E.on und den Ökostromern der EWS im badischen Schönau unterscheidet sich die Formulierung nur unwesentlich.

So wollen sich die Stromkonzerne offenbar über Monate ein gehöriges Maß an Liquidität aus der Steuerkasse sichern, von vielen Kunden jeden Monat 10 oder 20 Euro. Beim Kassieren der Abschläge wird quasi so getan, als ob die EEG-Umlage noch existierte. Die Einsparung bekommt der Kunde erst mit der nächsten Rechnung zu sehen. Das läppert sich bei hunderttausenden Kunden. Zumal bei Bestandskunden dann häufig am Ende der Laufzeit eines Stromvertrages statt einer Rückzahlung von Guthaben das Guthaben einfach mit den kommenden Abschlägen verrechnet wird. Der Stromkunde zahlt am Anfang des neuen Vertragsjahres einfach weniger, der Konzern braucht es so nicht auszuzahlen.