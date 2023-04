Schon in den vergangenen Jahren stieg der Preis in Eisdielen deutlich an. Heute kostet eine Kugel Eis in Hamburg oder München oftmals zwischen 1,70 und 2,50 Euro, im vergangenen Jahr waren es vielerorts noch 20 oder gar 30 Cent weniger. Und auch in ländlichen Regionen schießen die Preise in die Höhe. Ein Beispiel: In dem 13.000-Einwohner-Ort Wadersloh, mitten im Münsterland und fernab jedweder Metropole, erhöhte die örtliche Eisdiele den Preis pro Kugel um 20 Cent von 1,10 auf 1,30 Euro.