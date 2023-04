Konsum von Fruchtsaft und Fruchtnektar leicht gesunken

Bei Fruchtsäften und Fruchtnektar sank der Konsum dagegen: Pro Kopf tranken Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr 28 Liter. Beim Fruchtsaft blieb der Konsum stabil bei 20,4 Litern, beim Fruchtnektar sank er von 8,1 Litern auf 7,6 Liter, wie der Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie mitteilte .

Grund dafür seien unter anderem Preiserhöhungen bei Kirsch- und Johannisbeernektar gewesen, hieß es. Ihren Marktanteil ausbauen konnten bei Direktsäften vor allem die Apfelsäfte, wie der Verband weiter mitteilte.

In Deutschland wurden damit mehr dieser Getränke konsumiert als in allen anderen Ländern der weltweiten Erhebung. In Schweden lag der Verbrauch dem Verband zufolge bei 22,8 Litern, in Polen bei 21,9 Litern und in den USA bei 21,8 Litern.