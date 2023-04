Zur Erinnerung: Im Ahrtal belaufen sich allein die vom Staat getragenen Kosten der Katastrophe auf 30 Milliarden Euro. Das ist fast viermal so viel wie das Familienministerium an Elterngeld auszahlt oder fünfmal so viel wie Deutschland jährlich an Entwicklungshilfe für Afrika bezahlt.

8,5 Milliarden Euro haben die Versicherer heute schon zusätzlich auf ihrer Schadensrechnung stehen.

Pflichtversicherung soll Steuern sparen

Nicht nur die Dresdner Landesregierung ist sicher: Mit der »Einführung einer gesetzlichen Pflichtversicherung für Elementarschäden sinkt auch der Bedarf an finanziellen Mitteln des Bundes und der Länder.« Aldi-Verkäuferinnen in Meppen oder Prenzlau müssten zumindest nicht mehr für Hauseigentümer an Ahr, Mosel oder Elbe zahlen. Es reicht, wenn im Katastrophenfall Straßen, Brücken, Eisenbahnen, Strom und Telekommunikationsleitungen auf Steuerzahlerkosten repariert werden müssen.

Ökonomen argumentieren seit über 20 Jahren, die beste Lösungen für das wirtschaftliche Dilemma der Flutkatastrophen sei eine verpflichtende Elementarschadenversicherung für Hausbesitzer . Wenn die vorgeschriebene Versicherung wirklich nur im schlimmsten Katastrophenfall greift, etwa weil Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer die ersten 15.000 oder 25.000 Euro an Schaden selbst zahlen müssen, können Versicherer solchen Schutz auch vergleichsweise preiswert anbieten, so Professor Gert Wagner in einem Gutachten des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen . Der Wissenschaftler streitet seit Jahrzehnten für einen solchen verpflichtenden Schutz.

Natürlich müssten sich Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer den Schutz auch leisten können. Deswegen sollten neben einer Versicherung auch mehr Vorsorgemaßnahmen Routine werden. Das senkt die Gesamtkosten und lässt den Versicherungsfall ganz oft gar nicht erst eintreten. Das sehen auch die Landesregierungen und die Versicherungswirtschaft ähnlich. Der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen hatte 2021 eine solche Basisabsicherung mit staatlicher Unterstützung besonders armer Haushalte vorgeschlagen. Mit einer Pflicht würde der Schutz natürlich auch für alle anderen Hausbesitzer preiswerter, weil die konkreten Risiken breiter verteilt würden.

Die Altlasten der Politik

Allerdings hat die Politik ein paar Altlasten in den Büchern. Rund 340.000 Gebäude stehen heute in klassischen Überschwemmungsgebieten. Über 30.000 davon sind unverständlicherweise erst seit der Jahrtausendwende genehmigt und gebaut worden – tendenziell waren das nicht weniger, sondern eher mehr als in den Jahren zuvor .

Eine Elementarschadenversicherung, die für Hausbesitzer obligatorisch ist, entlastet also die Steuerzahler. Aber was kostet sie für Hauseigentümer, also vielleicht für Sie?

Wagner und seine Wissenschaftlerkollegen haben 2021 mit Kosten von 600 Euro im Jahr zusätzlich für eine Katastrophenabdeckung in stark gefährdeten Regionen gerechnet. In nicht so stark gefährdeten Regionen könnten 5 Euro im Monat, also 60 Euro im Jahr, für Ihr Haus ausreichen. Der Vorschlag ist allerdings noch lange nicht Gesetz.

Versicherungsschutz ohne Pflicht kann teuer werden

Und solange das so bleibt, kann der Schutz teuer werden. Als »Finanztip« die Wohngebäudeversicherung vor der Ahrtal-Flut im Frühjahr 2021 verglich, lagen die Preisaufschläge für eine Elementarabsicherung bei 10 bis 35 Prozent. Im Dezember 2022 kostete der Naturgefahren-Schutz dann zwischen 8 und 580 Prozent Aufpreis. Vor allem, wenn das Haus ohnehin als gefährdet gilt, können die Aufschläge sehr teuer werden. Es lohnt sich also in jedem Fall zu vergleichen. Die Preise unterscheiden sich oft schon von der einen zur anderen Straßenseite. Entsprechende Vergleichsportale aber funktionieren ganz gut .

Eine Elementarschadenversicherung als Teil der Hausratversicherung nützt auch. Diese benötigt aber nicht jeder Haushalt. Wenn Möbel und Interieur Ihrer Wohnung nicht kostspielig waren und von Ihnen leicht zu ersetzen sind, ist eine Hausratversicherung nicht zwingend. Ist Ihr Hausrat hingegen wertvoll und Ihr Budget begrenzt, kann eine solche Versicherung auch für den Hausrat sinnvoll sein.