Im Ranking folgen Bremen und Hessen mit ebenfalls rund acht Jahren für eine Neubauwohnung und 5,5 Jahren für eine Bestandswohnung. Käuferinnen und Käufer in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen müssen dagegen nur etwa drei Jahre oder zwischen 12.000 und 13.000 Stunden reine Arbeitszeit investieren, um den Angebotspreis für eine Drei-Zimmer-Wohnung zu erwirtschaften.

Spitzenreiter München

Gesondert ausgewertet wurden die sieben größten Metropolen in Deutschland. Dort fällt das durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen zwar höher aus als in den Bundesländern, jedoch sind die Angebotspreise in den Großstädten wesentlich höher. Für eine Drei-Zimmer-Wohnung im Bestand reichen die Angebotspreise von 350.000 Euro in Köln bis zu knapp 600.000 Euro in München.