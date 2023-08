Höherer CO 2 -Preis

Mit demselben Gesetzentwurf wird auch die Kohlendioxid-Abgabe beim Tanken und Heizen in zwei Schritten für die Jahre 2024 und 2025 erhöht. Für den Klima- und Transformationsfonds der Regierung bedeutet das: Mehreinnahmen in Milliardenhöhe.

Höhere Verteidigungsausgaben

Erstmals wird auch gesetzlich verankert, dass Deutschland jährlich mindestens zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben will. Diese sogenannte Nato-Quote konnte bisher auch im mehrjährigen Durchschnitt erfüllt werden.

Über den gesamten Bundeshaushalt entscheidet der Bundestag erst zum Abschluss der Haushaltswoche am 1. Dezember. Bis dahin sind zahlreiche Änderungen im Etatentwurf und womöglich auch bei den Sparvorhaben zu erwarten. Der am 5. Juli vom Kabinett beschlossene Etatentwurf für 2024 sieht vor, dass die Schuldenbremse das zweite Jahr in Folge wieder eingehalten wird. Den Spielraum für die zulässige Neuverschuldung will Lindner mit knapp 16,6 Milliarden Euro voll ausschöpfen.