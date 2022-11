Energiekrise Schornsteinfeger melden Ansturm auf Kaminöfen

Wegen der stark gestiegenen Energiepreise hat die Nachfrage nach Kaminöfen in Deutschland deutlich zugelegt. »Wir haben im Moment 60 bis 75 Prozent mehr Beratungsanfragen in diesem Jahr als in den Jahren davor«, sagte der Sprecher des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks, Andreas Walburg. Das liege an den drastisch gestiegenen Preisen für Öl, Gas und Strom. Allerdings gebe es für viele Interessenten einen Haken: Auch die Holzpreise seien deutlich gestiegen.