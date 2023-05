Wärmepumpen und ihre Alternativen So planen Sie Ihre neue Heizung

So teuer muss es aber meistens nicht sein. Sie finden einen Weg.

Ihre Vorbereitung

Ihr erster Schritt: Stellen Sie fest, wie schlimm es um den Energieverbrauch Ihres Hauses tatsächlich steht. Nehmen Sie ihre letzten Öl- und Gasrechnungen und schauen Sie, wie viele Kilowattstunden Sie pro Jahr verheizt haben. Berechnen Sie dann, wieviel Heizfläche Ihr Haus hat: Quadratmeterzahl aller Räume, die in Ihrem Haus beheizt werden inklusive beheiztem Keller oder Dachboden. Teilen Sie die verbrauchten Kilowattstunden durch die Quadratmeter. Die Zahl, die dabei rauskommt, ist Ihr spezifischer Verbrauch. Wenn er höher als 250 ist, ist Ihr Haus ein extremer Energiefresser. Ein gut saniertes Einfamilienhaus sollte einen Wert zwischen 75 und 125 erreichen .

Kleiner Start

Sie wissen jetzt, wie groß die Aufgabe ist, die vor Ihnen liegt. Wollen Sie nur wissen, welche Art Heizung Sie haben wollen, gibt es eine preiswerte Erstberatung der Verbraucherzentralen . Die Beratung zu Hause kostet maximal 30 Euro, es gibt auch eine rein telefonische Beratung. Alternativ können Sie Online-Werkzeuge von CO2Online nutzen .

Großer Start

Die Aufgabe ist größer? Holen Sie sich als nächstes eine Energieeffizienzberaterin ins Haus. Für die große Beratung, in der Ihnen für die kommenden Jahre ein Schritt-für-Schritt Sanierungsfahrplan aufgestellt wird, bekommen Sie 80 Prozent Förderung vom Bund, jedenfalls für die ersten 1300 Euro. Aber nur, wenn Ihr Energieeffizienzberater bei der dena registriert ist, der deutschen Energieagentur. Immerhin 13.000 der Energieberater in Deutschland sind das. Manchmal ist sogar Ihr Schornsteinfeger oder Ihre Schornsteinfegerin dabei.

Um Sie bei der Suche nach einer qualifizierten Beratung zu unterstützen, haben meine »Finanztip«-Kolleginnen und Kollegen eine einfache Checkliste zusammengestellt .

Der ideale Ablauf

Der Energieberater kommt wahrscheinlich erst in zwei Monaten bei Ihnen vorbei, die Frauen und Männer haben derzeit gut zu tun. Nutzen Sie die Wartezeit zur Vorbereitung. Sie brauchen die Daten zu Ihrem Heizbedarf, am besten der vergangenen drei Jahre; Sie brauchen die technischen Unterlagen für ihre Heizung – hilfsweise nehmen Sie die Daten vom letzten hydraulischen Abgleich, den Ihre Heizungsfirma gemacht hat .

Die Expertin oder der Experte kommt zu Ihnen nach Hause, schaut sich Anlagentechnik und Gebäude an und schreibt Ihnen einen individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP). Mit dem können Sie im besten Fall aus ihrem Haus ein mit erneuerbaren Energien beheiztes Effizienzhaus machen. Dafür gibt es schon heute jede Menge Förderung .

Sie können. Aber Sie müssen nicht. Denn wenn Sie den Plan haben, haben Sie immer noch die Wahl: Sie müssen keinen einzigen Punkt davon umsetzen. Doch wenn Sie einzelne oder alle empfohlenen Maßnahmen ausführen, gibt es dafür heute einen Bonus von fünf Prozent auf die jeweilige Förderung. Zeitrahmen: 15 Jahre.

Sie sehen, für Hektik ist kein Anlass. Das gilt auch ganz praktisch, denn nur 0,7 Prozent aller Heizungen gehen jedes Jahr endgültig kaputt, sagte Bundesbauministerin Klara Geywitz kürzlich im Bundestag. Das sind rund 140.000 Heizungen in ganz Deutschland. Vielleicht sind es auch 200.000. Deutschlands Installateure haben schon in den vergangenen Jahren jedes Jahr 800.000 und mehr Heizungen eingebaut, allein im ersten Quartal 2023 fast 100.000 Wärmepumpen übrigens .

Effizienzhaus ist Ihnen zu ambitioniert?

Ihre 20 Jahre alte Heizung wird normalerweise noch etliche Jahre durchhalten. Eine gute Energieberaterin wird in dem Sanierungsfahrplan auch eine Liste der Sofortmaßnahmen aufnehmen. Die sind direkt machbar, nicht teuer aber dennoch richtig wirksam für Einsparungen.

Denn egal, wie die Zukunft ihrer Heizung aussieht: Wenn Sie weniger heizen müssen, ist die neue Anlage kleiner und preiswerter. Und Ihr künftiger Verbrauch an Strom, an Holzpellets, Biogas oder Fernwärme wird viel niedriger. Vielleicht hat Ihre Kommune sogar einen besonderen Plan, auf den es sich zu warten lohnt. Oder es gibt einen Anbieter, der Ihnen die Heizung insgesamt als Dienstleistung anbietet. Zum Festpreis bekommen Sie dann eine neue Heizung eingebaut, die dem Dienstleister gehört. Sie zahlen monatlich immer das Gleiche für den Verbrauch. Wenn Einsparungen gelingen, profitiert davon der Dienstleister. Contracting heißt das im Fachchinesisch.

Im Weiteren wird die Beraterin mit Ihnen Handlungsmöglichkeiten durchsprechen, die möglichen nächsten Schritte beschreiben und an all das auch ein ungefähres Preisschild drankleben. So überblicken Sie die Kosten und können in der richtigen Reihenfolge planen. Grundsätzlich gilt: Die Dämmung sollte möglichst vor neuen Fenstern kommen. Erst dann die Heizung, bei der reicht dann ein kleineres Modell .

Wenn Sie Einkommensteuer zahlen, gibt es schon heute eine ordentliche Förderung für ein solches Schritt- für-Schritt-Vorgehen. Sie können bei Bestandsimmobilien nach und nach die Maßnahmen umsetzen, für die gerade das Geld da ist. 20 Prozent der Gesamtkosten können Sie anschließend von ihrer Steuerschuld abziehen, insgesamt bis zu 40.000 Euro .

Plan umsetzen

Jetzt haben Sie Ihren Plan. Nun heißt es: Geld zur Seite legen und Angebote für die ersten Schritte einholen. Wenn die Angebote preislich weit entfernt sind von den Hausnummern, die Ihre Energieberaterin aufgerufen hat, halten Sie Rücksprache. Was sagt sie zu den Angeboten? Sollten Sie einfach abwarten bis der Irrsinn bei den Handwerkern aufhört? Hat die Regierung sich mittlerweile auf neue Förderprogramme geeinigt, können Sie Förderungen abgreifen?

Bis Ihre Heizung in einigen Jahren kaputt geht, können Sie locker die ersten Schritte in Ihrem Plan abarbeiten. Lassen Sie bis dahin den Hype abflauen, die Handwerker zu normalen Rechnungen zurückkehren. Die staatlichen Stellen werden die neue Förderung etablieren und die auszahlenden Ämter so in die Lage versetzen, Förderungen zeitnah auszuzahlen – nicht erst ein halbes Jahr später.

Und wenn es, wahrscheinlich häufig, die Wärmepumpe werden soll, wird die bis dahin viel preiswerter und wahrscheinlich auch noch besser sein. Die deutschen Hersteller von Viessmann über Bosch bis zu Vaillant und Stiebel Eltron investieren gerade Milliarden, um demnächst Millionen neue Pumpen auf den Markt zu bringen. Und die internationale Konkurrenz schläft auch nicht .

Sie hingegen kann das ganze Hin und Her kaltlassen – denn Sie haben jetzt Ihren eigenen Plan.