Vor finanziellen Risiken warnt auch der VKU. »Für die Stadtwerke ist weiterhin wichtig, dass sie nicht mit einem hohen Zwischenfinanzierungsaufwand belastet werden«, so Hauptgeschäftsführer Liebing. »Das könnte ihre Liquidität überfordern.« Zudem würden die Umlage und weitere Preissteigerungen auch viele Endkunden überfordern. »Deshalb darf es keine zeitliche Verzögerung zwischen Einführung der Umlage und weiteren Entlastungspaketen für die Bürgerinnen und Bürger geben.«

Hintergrund der Umlage ist, dass Russland seit mehreren Wochen deutlich weniger Gas nach Deutschland liefert. Große Importeure wie beispielsweise Uniper aus Düsseldorf erhalten nur einen kleinen Teil der Mengen, die sie im Vorfeld fest mit dem russischen Staatsmonopolisten Gazprom vereinbart hatten. In der Folge müssen die Unternehmen Ersatzmengen am Gasmarkt in Europa beschaffen, damit sie ihre Lieferverpflichtungen gegenüber Stadtwerken oder Industriebetrieben einhalten können.

In den vergangenen Wochen und Monaten sind die Gaspreise in Europa allerdings horrend gestiegen. So entstehen Importeuren wie Uniper »erhebliche Verluste«, schreibt die Bundesregierung in ihrem Verordnungsentwurf, »die sie nur zeitlich begrenzt decken können«. Die Regierung will unbedingt vermeiden, dass Importeure bankrott gehen, weil dann wohl noch weniger bestelltes Gas nach Deutschland fließen würde.