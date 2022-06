Die EU-Kommission hat nun ihre Zustimmung zum Plan Spaniens und Portugals gegeben, einen Preisdeckel für Energiekosten einzuführen – und im Gegenzug Milliardensummen an die Energieversorger zu überweisen. Die Maßnahme ermögliche es den Ländern die infolge des russischen Einmarschs in die Ukraine stärker gestiegenen Strompreise für die Verbraucher zu senken, sagte die für Wettbewerb zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager. Bis Ende Mai 2023 dürfen beide Länder zusammen Zuschüsse im Wert von knapp 8,5 Milliarden Euro an Stromerzeuger auszahlen.