Energiekrise in Deutschland Stromverbrauch sinkt so stark wie im Coronajahr 2020

In den vergangenen Monaten ist der Stromverbrauch in Deutschland deutlich zurückgegangen. Während der Verbrauch in den Sommermonaten noch ungefähr auf Höhe des Vorjahres lag, wurde im September bereits vier Prozent weniger Strom verbraucht als im September 2021. Das teilte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) unter Berufung auf eigene Daten mit.