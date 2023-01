Energiekrise in Deutschland Warum Ökostrom zurzeit so teuer ist – und wie Sie Abhilfe schaffen

Diese Balkonkraftwerke – eigentlich sind es ja Mini-Fotovoltaik-Anlagen – können Sie einfach an die Steckdose anschließen. Der Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE), der für Sicherheit und Normung in dem Bereich zuständig ist, hat in der vergangenen Woche seinen Widerstand gegen den Strom für die Steckdose ohne teure, vom Elektriker montierte Extrasicherheit aufgegeben. Der eigentlich konservative Verband spricht sich inzwischen sogar dafür aus, die Nutzung von Balkonkraftwerken zusammen mit einem alten Stromzähler zu erlauben. Solche alten Stromzähler laufen rückwärts, wenn der erzeugte Solarstrom im Haushalt nicht direkt verbraucht wird. Um das zu verhindern, mussten Besitzer von Balkonanlagen bisher häufig einen moderneren Zähler einbauen lassen. Das neue VDE-Diktum: »Zähler sollen im Rahmen der Bagatellgrenze auch rückwärts laufen dürfen.« Diese Bagatellgrenze soll bei 800 Watt Leistung liegen . Elektronische Stromzähler, die nicht mehr rückwärts laufen, werden erst in den kommenden Jahren peu à peu bundesweit installiert .

Mit dem Balkonkraftwerk die Strompreisbremse nutzen

Der einfache Weg zum Balkonkraftwerk ist insbesondere für alle interessant, die überlegen, wie sie die Regeln der Strompreisbremse für sich nutzen und ihren Stromverbrauch auf 80 Prozent des Vorjahres oder sogar noch weniger drosseln. Jede Kilowattstunde Strom aus dem Balkonkraftwerk spart dann über 40 Cent, manchmal über 50 Cent. Die kleine Anlage wird so richtig lukrativ .

Können Sie zum Beispiel zwei 300-Watt-Module gut auf dem Südbalkon aufstellen, so können die bis zu 600 Kilowattstunden (kWh) Strom im Jahr produzieren. Kostet Sie der Strom 45 Cent pro kWh, verringert das Ihre Stromrechnung bei einem rückwärts laufenden Zähler – so das bald erlaubt wird – um 270 Euro im Jahr. 800-Watt-Module auf der Südterrasse, die 800 kWh im Jahr produzieren, brächten in der Rechnung sogar 360 Euro im Jahr ein. Ach ja, und die Anlagen können Sie seit Anfang Januar ohne Mehrwertsteuer und deshalb preiswerter kaufen.

Solaranlage auf dem Dach – noch mehr sparen

Eine ähnliche Rechnung können Sie auch für eine große Solaranlage auf dem Dach oder auf der Garage anstellen. Zähler, die rückwärts laufen, wird es mit solchen Anlagen allerdings nie geben. Bei Haussolaranlagen sind seit Jahren moderne elektronische Zähler vorgeschrieben. Das heißt, Sie profitieren hauptsächlich von dem Strom, den Sie selbst verbrauchen. Sie können natürlich künftig Wasch- und Spülmaschine zur Mittagszeit laufen lassen und Ihr E-Auto an die Wallbox in der Garage hängen. Mehr als ein Drittel des erzeugten Stroms können Sie so aber kaum nutzen. Der restliche Strom aus Ihrer Anlage rechnet sich nicht so stark, auch wenn Sie vom Netzbetreiber zusätzlich eine Einspeisevergütung von 8,2 Cent pro eingespeiste kWh bekommen .