Bis zu 5000 Euro für Strom Deutschland droht der nächste Preisschock

Plus 1095 Prozent in einem Jahr: An der Leipziger Energiebörse gehen die Strompreise durch die Decke. Endverbrauchern stehen dramatische Tariferhöhungen bevor – während Produzenten abkassieren. Muss der Staat eingreifen?