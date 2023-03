In Privathaushalten und in der Wirtschaft haben sich Glasprodukte wegen der Energiekrise und höherer Rohstoffpreise erheblich verteuert. Die Erzeugerpreise für Glas und Glaswaren lagen im Januar um 26,9 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Besonders stark verteuerten sich Flaschen: Aus nicht gefärbtem Glas kosteten sie 40,2 Prozent mehr als im Januar 2022, Flaschen aus gefärbtem Glas 37 Prozent mehr. Aber auch Konservengläser (plus 35,2 Prozent), Isolierverglasungen (plus 33,8 Prozent) oder Sicherheitsglas (plus 23,3 Prozent) verteuerten sich deutlich.