Steigende Energiepreise Warum die Gasumlage das kleinere Problem ist

4. Sie heizen mit Holzpellets oder Öl. In beiden Fällen fällt die Umlage nicht an. Die eine Heizvariante ist ziemlich ökologisch und einigermaßen preiswert . Die andere sorgt im Regelfall für noch höheren Ausstoß an Treibhausgasen als das Heizen mit Gas. Und teuer ist die Ölheizung auch: Ein Drittel des Rohöls kam 2021 aus Russland, der Ausstieg aus dem russischen Öl, das über die Druschba-Pipeline nach Schwedt und Leuna floss, sorgte für Heizölpreise, die in Ostdeutschland zwei Euro pro Liter überschritten. Aber Sie sind nicht wehrlos: Fürs Rauswerfen der Ölheizung und den Einbau einer ökologischeren Variante sind bis zu 40 Prozent Förderung drin.

5. Gehen Sie politisch gegen das Konzept der Umlage vor. Es ist eigentlich nicht Ihre Aufgabe als Kunde, eine Branche zu retten. Wenn diese aus gesamtgesellschaftlichen Gründen gerettet werden muss, dann ist das die Aufgabe von uns Steuerzahlerinnen. Sebastian Dullien vom gewerkschaftsnahen Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) und Isabella Weber vom MIT in Boston hatten schon im Frühjahr statt Umlage einen steuerfinanzierten Gaspreisdeckel für den Grundbedarf an Heizenergie gefordert. Eine Forderung, der sich jetzt Interessanterweise Jens Spahn (CDU), der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB ) und die Linkspartei angeschlossen haben. Nur wer mehr braucht, weil er eine große Wohnung hat oder den Pool heizt, sollte nach diesem Konzept die exorbitanten Marktpreise für Gas zahlen müssen.

6. Gehen Sie rechtlich gegen die Umlage vor, weil Ihr Anbieter Ihnen eine Brutto-Preisgarantie gegeben hat. Das heißt, er darf die Umlage bei Ihnen eigentlich nicht zusätzlich abrechnen und müsste sie aus eigener Tasche zahlen. Lassen Sie sich dazu von der nächsten Verbraucherzentrale beraten. Aktuell empfehlen diese in solchen Fällen, die Umlage nur unter Vorbehalt zu zahlen .

7. Sie gehören zu der Hälfte der Bevölkerung, die mit Gas heizt. Dann rechnen Sie aus, was Gaspreissteigerungen und Gasumlage Sie kosten. Als Mieter oder Besitzer einer an eine Zentralheizung angeschlossenen Eigentumswohnung können Sie auf Ihrer letzten Nebenkostenabrechnung sehen, wie viele Kilowattstunden Heizenergie Sie verbraucht haben sollen. Steigt Ihr Gaspreis von 8,3 Cent brutto wegen Preisexplosion, Gasumlage und Mehrwertsteueränderung auf 21,8 Cent brutto, sind das 13,5 mehr pro kWh (siehe oben). Multiplizieren Sie diese Zahl mit Ihren Kilowattstunden und Sie haben Ihr voraussichtliches Ergebnis. Zu umständlich? Für eine 60-Quadratmeter-Wohnung kommen Sie im Schnitt auf 7500 kWh Verbrauch und 85 Euro mehr im Monat. Bei einer großen 120 qm Wohnung das Doppelte, also 15.000 kWh und 170 Euro im Monat.

8. Wenn Sie selbst mit dem Gasanbieter abrechnen, können Sie genauer auf Ihre Zahlen gucken und bei einer Erhöhung im Zweifel auch wechseln. Mancherorts ist die Grundversorgung des Stadtwerks ohne Preisgarantie aktuell deutlich günstiger als die günstigsten Angebote im Netz. Vielleicht können Sie hier viel Geld sparen. Ganz sicher aber können Sie von eigenen Energie-Sparanstrengungen profitieren. Kleiner Zusatztipp: Lesen Sie vor jeder Preissteigerung und vor der Einführung der Gasumlage am 1. Oktober jeweils Ihren Zähler ab und teilen Sie diesen Zählerstand Ihrem Gaskonzern mit. Wenn Sie dann in diesem Winter weniger Gas brauchen, sparen Sie durch eine regelmäßige Zwischenmeldung des Stands unmittelbar.

9. Auch wenn Sie als Unternehmen über RWE oder Shell ihr Gas beziehen, bezahlen Sie wahrscheinlich die Gasumlage. Die beiden Konzerne verzichten zwar auf Hilfen aus der Gasumlage, kassieren diese aber ganz normal bei ihren Kunden und führen nach aktuellem Stand das gesammelte Geld an die zentrale Gasumlagenkasse ab. Dabei muss kein Gasunternehmen die Umlage bei den Kunden kassieren, sie könnten die Umlage auch aus der eigenen Kasse bezahlen. Zahlen aber müssen sie für jede Kilowattsunde, die sie über das Gasnetz liefern.

10. Sparen Sie selbst so gut es geht Heizenergie – je höher der Preis, desto wichtiger . Hier meine Top-Sechs zum Selbermachen.

Drehen Sie das Thermostat im Schnitt zwei Grad herunter im Vergleich zum Vorjahr (12 Prozent Sparpotenzial).

Schaffen Sie moderne Thermostate an, die Sie besser regeln können, (4 Prozent).

Entstauben Sie ihre Heizung.

Duschen Sie, statt zu baden (3 Prozent).

Entfernen Sie schwere Vorhänge vor den Heizungen und stellen Sie Schreibtische und Sofas woanders hin.

Und wenn Sie Herrin der Heizungsanlage sind, lassen Sie Ihren Klempner kommen, die Heizung warten und einen hydraulischen Abgleich vornehmen (10 Prozent).

11. Nutzen Sie jede staatliche Förderung, die Sie bekommen können. Das Energiegeld kommt für jeden Arbeitnehmerhaushalt im September – legen Sie es zur Seite. Heizkostenzuschüsse für Wohngeldempfänger kommen jeden Monat. Wohngeld können Sie auch als Haus- oder Wohnungseigentümer mit wenig Geld bekommen, das heißt dann Lastenzuschuss und hilft ihnen zum Beispiel, Ihre Baufinanzierungsraten abzustottern oder jetzt die Energierechnung zu bezahlen.