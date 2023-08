Stattdessen werden die Kunden vertröstet: Am Ende der jährlichen Vertragslaufzeit werde dann abgerechnet. Für manche Kunden hat das zur Folge, dass sie Monat für Monat für ihren Gasabschlag dreimal so viel zahlen wie vor der Krise. Dabei sollten sie wegen der Energiepreisbremse »nur« doppelt so viel zahlen. Und natürlich sind sich diese Kunden keineswegs sicher, dass ihr Anbieter ihnen später dann wirklich das »Bremsengeld«, eine oft dreistellige, manchmal vierstellige Summe, zurückbezahlt.

Halten Sie die Füße nicht still: Gleich zeige ich Ihnen, was Sie tun können.

Zweitens: Eigentlich sollten 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs nach den Preisen abgerechnet werden, die in der Energiepreisbremse festgelegt sind. Aber die Berechnung dieser 80 Prozent misslingt oft. Für den Gasverbrauch ist die im September 2022 gültige Jahresprognose Basis für die Berechnung, meist also der Verbrauch in der Jahresrechnung des Anbieters für 2021. Beim Strom soll die aktuell gültige Jahresprognose des Netzbetreibers für die Berechnung der 80 Prozent herangezogen werden. Das hat das Wirtschaftsministerium den Anbietern in seinen FAQs ausführlich erklärt .