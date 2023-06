Insgesamt will sich der Bund in diesem Jahr die Rekordsumme von mehr als einer halben Billion Euro von Investoren leihen – nach der nun aktualisierten Planung sollen es 529 Milliarden Euro sein. Das Geld dient dazu, neben den Aufwendungen für die Energiekrise auch das erwartete Defizit im Haushalt von Bundesfinanzminister Christian Lindner zu stopfen. Hinzu kommt, dass der Bund Wertpapiere im Wert von mehr als 300 Milliarden Euro an die Investoren zurückzahlen muss. Dafür wird eine Refinanzierung benötigt.