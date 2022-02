Energiepreise, Mindestlohn, Steuern Was das Entlastungspaket für Sie konkret bringt

Mehr Pendlerpauschale, ein höherer Arbeitnehmerpauschbetrag und weniger EEG-Umlage: Die Ampel-Koalition will die Bürger in Zeiten steigender Preise in Milliardenhöhe entlasten. Wer profitiert davon besonders?