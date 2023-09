Grund Nummer drei: Ihr aktueller Jahresvertrag für den Strom läuft noch bis Januar? Macht nichts. Sie können jetzt schon einen neuen günstigen Stromvertrag ab Januar 2024 abschließen. Ein halbes Jahr vorher ist das möglich. Warten Sie nicht auf Marktverwerfungen im Winter, wenn in Frankreich Atomkraftwerke zur längeren Wartung abgeschaltet werden müssen und die Trassen für Windstrom in Bayern und Baden-Württemberg noch nicht angekommen sind. Nervöse Stromspekulanten puschen dann den Preis wieder nach oben. Aber Sie haben sich für das ganze Jahr 2024 schon günstigen Strom gesichert .

Grund Nummer vier: Sie können auch richtig grünen Strom günstiger kaufen. Mit dem Finanztip-Öko-Check kaufen Sie künftig Strom, der von Anbietern kommt, die tatsächlich in den Ausbau grünen Stroms hierzulande investieren . Finanztip listet bewusst jene Anbieter auf, die aktiv am Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion mitarbeiten und die nicht nur Grünstrom-Zertifikate in Norwegen oder Frankreich kaufen. Dabei helfen uns Prüfsiegel. Wenn Sie im Finanztip-Stromrechner die Frage »Möchtest Du nur zertifizierte Ökostrom-Tarife sehen?« mit »ja« ankreuzen, werden Ihnen nur noch Tarife angezeigt, die von einem der folgenden Ökostrom-Labels ausgezeichnet wurden: Grüner-Strom-Label, Ok-Power-Label, Renewable Plus, TÜV Nord, TÜV Süd oder TÜV Rheinland.