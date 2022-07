Größter Vermieter Deutschlands Vonovia will nachts die Heizungen herunterdrehen

Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia will zur Verringerung des Gasverbrauchs die Vorlauftemperatur der Gas-Zentralheizungen in der Nacht absenken. Die Leistung werde zwischen 23.00 und 6.00 Uhr so weit reduziert, dass in den Räumen noch 17 Grad erreicht werden, teilte das Unternehmen mit. Tagsüber werde wie gewohnt geheizt. Die Warmwasserversorgung sei von diesem Schritt nicht betroffen. Es gebe keine Einschränkungen beim Duschen oder Baden.