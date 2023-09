Die private Energiewende hängt auch vom Geldbeutel ab. Darauf deuten Ergebnisse einer Umfrage der staatlichen Förderbank KfW hin. Laut dem KfW-Energiewendebarometer bremsen Kosten die tatsächliche Umsetzung aus. Insgesamt gaben 41 Prozent der Immobilieneigentümer an, sich die Investition in Technologien zur Energiewende nicht leisten zu können. Das sei ein Anstieg um zwölf Prozent im Vergleich zu 2021. »Wir sehen schon, dass die finanziellen Hemmnisse ganz oben in der Liste auftauchen«, erklärte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib.