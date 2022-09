Bis Januar will die Regierung schließlich die Nachfolge des 9-Euro-Tickets an den Start bringen, wenn die Bundesländer denn mitspielen. 49 oder vielleicht auch 69 Euro soll das digital buchbare Ticket jeden Monat im Abo kosten und bundesweit gültig sein. Das ist immer noch deutlich mehr als das Transportbudget eines Hartz-IV-Empfängers, der wird sich das also nicht leisten können.

Schon länger geplant, vom Verfassungsgericht verlangt und jetzt ins Milliardenpaket reingerechnet, ist die Änderung bei der Rentenbesteuerung . Ab 2023 soll bis zu einem Grenzwert von rund 25.000 Euro jeder Euro, den ich in die Altersvorsorge einzahle, steuerlich abgesetzt werden können. Ich kann so viel also komplett aus meinem Bruttoeinkommen einzahlen. Für die meisten Arbeitnehmer machen die eigenen Einzahlungen in die Rentenkasse und die des Arbeitgebers schon den Löwenanteil der 25.000 Euro aus. Wenn Sie wissen wollen, wo Sie stehen und wie viel Sie 2023 noch steuerfrei einzahlen können, schauen Sie auf Ihren Gehaltsnachweis. Die Veränderung soll den Staat im kommenden Jahr 3,2 Milliarden Euro kosten.

Last, but not least: Midijobber, also Arbeitnehmer, die nur bis zu 2000 Euro im Monat brutto verdienen, sollen künftig deutlich weniger für die Rente und in die Krankenkasse einzahlen müssen, ohne deswegen Nachteile zu erleiden. Das ist folgerichtig, aber nicht gut für die Sozialkassen. Viele Arbeitnehmer mit Mindestlohn werden durch die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro künftig in diese Einkommenskategorie fallen .

Wenn Sie jetzt denken, da ist aber noch einiges unklar und manches hat er auch gar nicht erwähnt. Richtig. Der zweite Schwung kommt in einigen Wochen, wenn dann hoffentlich vieles klarer geworden ist.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Textes hieß es, dass Studierende und Fachschüler 200 Euro im Monat bekämen. Tatsächlich handelt es sich dabei um eine Einmalzahlung. Wir haben die Stelle korrigiert.