Privatkunden bekamen Briefe von ihren Anbietern, in denen diese die monatlichen Abschläge für Gas oder Strom von 100 auf 300 Euro oder von 200 auf 600 Euro erhöhten. Noch schlimmer traf es Unternehmen wie Wäschereien oder Bäckereien, die bislang einen besonders günstigen Preis hatten verhandeln können und nun mit Marktpreisen konfrontiert wurden, die zehnmal so hoch lagen wie zuvor .

So wehren Sie sich

Doch auch in dieser schwierigen Situation können sich Verbraucher, können sich Privatkunden und -kundinnen wehren.

Erstens können Sie Strom und Gas sparen und damit den Händlern mit ihren enormen Preisen ein bisschen eine lange Nase drehen – und damit auch dem Aggressor Wladmir Putin. Jede eingesparte Kilowattstunde hilft finanziell besonders .

Und zweitens können Sie sich auch in der aktuell schwierigen Situation noch einen neuen Vertragspartner suchen, mit dem Sie besser durch den Winter kommen. Die Suche ist etwas komplizierter als früher, dafür ist der Lohn auch höher .

Anlass für den Anbieterwechsel kann in diesem Herbst die Preiserhöhung Ihres alten Anbieters sein. Mit dieser Abrechnung in der Hand sind Sie hoffentlich richtig motiviert, die Preiserhöhung so nicht hinzunehmen. War früher der gewiefte Händler ihr Partner, der kurzfristige Verträge an der Strom- und Gasbörse mit langfristigen Lieferbeziehungen gekonnt koppelte, haben heute die Grundversorger, bei denen der Börsenhandel oft eine untergeordnete Rolle spielt, meist die besseren Angebote. Diese Grundversorger müssen Sie am Ende als Kunde akzeptieren. Dafür dürfen sie traditionell auch einen etwas höheren Preis aufrufen.

Wer Ihr Grundversorger ist, können Sie in unserem Tarifrechner bei Finanztip finden. Klicken Sie bei der Frage, wie oft Sie den Anbieter wechseln wollen, die Box »regelmäßig wechseln« an. Dort tauchen die Grundversorgertarife auch auf. Denn bei diesen haben Sie keine Preisgarantien. Ihr Anbieter könnte auch sehr schnell erhöhen und Sie können sehr schnell wechseln. Sie müssen aber gar nicht, solange das Angebot gut und günstig ist . Bei den vom Finanztip-Rechner angezeigten Empfehlungen sind derzeit die günstigsten oft die Tarife des jeweiligen Grundversorgers.

Mit harten Bandagen beim Grundversorger

Und jetzt kommt der harte Teil. Denn etliche Grundversorger sträuben sich trotz ihrer Verpflichtung, die neuen Kunden wirklich willkommen zu heißen. Entweder es wird gesagt: Wir nehmen niemanden. Oder es wird versucht, Kunden erst mal für drei Monate in eine Ersatzversorgung abzuschieben, die dann exorbitant teuer ist. Die Stadtwerke Augsburg beispielsweise schicken Stromkunden seit Anfang September in eine Ersatzversorgung, in der die Kilowattstunde Strom einen Euro kostet, zwei Wochen vorher waren es noch 72 Cent.

Gaskunden werden in eine Ersatzversorgung geschoben, in der die Kilowattstunde Gas 48 Cent kosten soll, siebenmal so viel wie die Grundversorgung vor zwei Jahren.

Erst nach drei Monaten dürfen die Kunden dann aus der Ersatzversorgung in die klassische Grundversorgung wechseln – wenn sie sich nicht schon vorher von dieser Art Grundversorger wieder verabschiedet haben. Für eine Gaskunden-Familie, die normalerweise nach der Gradzahltabelle 45 Prozent ihres Verbrauches in den Monaten November, Dezember und Januar hat, wären das 6750 der 15.000 Kilowattstunden, die sie im Jahr braucht – bei 48 Cent ergeben sich knapp 1100 Euro Abschlag im Monat. Ausnahmen machen die Augsburger schon. Wenn Sie etwa neu nach Augsburg ziehen, können Sie sofort in die Grundversorgung, schreibt mir der dortige Stadtwerkesprecher.

Sie müssen sich das Gebaren der Versorger aber nicht gefallen lassen. Sprechen Sie mit Ihrem Grundversorger und insistieren Sie, dass Sie sofort und ohne Umweg in die Grundversorgung wollen. Kunden haben mir beschrieben, wie das sogar bei Unternehmen wie den Stadtwerken Augsburg gelingt. Wenn eine kräftige Erhöhung beim bisherigen Anbieter zum 1. November droht, nutzen Sie beispielsweise das Sonderkündigungsrecht, das Sie durch die neue Gasumlage haben, um schon zum 1. Oktober in einen Grundversorgungstarif wechseln zu können. Sprechen Sie als letztes Mittel auch an, dass der Grundversorger im Zweifel die höheren Kosten der Ersatzversorgung für Sie auch belegen können muss. Zahlen Sie die dann nur unter Vorbehalt.

Eigentor von Union und Ampel

Auch diese Schwierigkeiten mit der Grund- und der Ersatzversorgung waren früher unüblich. Bis zum Sommer 2022 galt die gesetzliche Regelung im Energiewirtschaftsgesetz, dass die Preise in der Ersatzversorgung nicht über denen der Grundversorgung liegen dürfen. Versuche, unterschiedliche Grundversorgungstarife für alte und neue Kunden zu etablieren, stoppte die Regierung.