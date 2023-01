Erhöhung der Zusatzbeiträge Wie Sie jetzt rasch die Krankenkasse wechseln können

Brauche ich die Krankenkasse vor Ort, wie steht es um das Serviceangebot? Manche Kassen haben in fast jeder Kreisstadt ein Büro, manche sind im Wesentlichen nur online und telefonisch zu erreichen. Bei einigen Kassen ist die Servicehotline 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche erreichbar, andere bieten eine sehr umfangreiche medizinische Beratung am Telefon. Wenn Ihnen so etwas wichtig ist, sollten Sie hierauf achten.