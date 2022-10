Der europäische Verbraucherverband Beuc begrüßte der Vorstoß der EU-Kommission. »Sofortzahlungen sollten kein Premium-Service sein – es ist an der Zeit, sie zur neuen Normalität zu machen«, sagte Generaldirektorin Monique Goyens.

Wechsel wie von der Post zur E-Mail

Die sogenannten Instant Payments sind in Europa technisch schon seit 2017 möglich. Rund ein Drittel der Banken in der EU bietet diese Möglichkeit nach Angaben der EU-Kommission allerdings gar nicht an. Und auch Verbraucher haben Vorbehalte. Anfang 2022 wurden nur elf Prozent der Überweisungen als Echtzeitzahlung durchgeführt. In Ländern wie Indien oder Brasilien sind es dagegen rund 90 Prozent.