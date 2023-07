Recyclingpläne EU-Kommission will Export von Schrottautos in Drittländer verhindern

Wer schon mal auf der Nummer einer Visitenkarte angerufen hat, die Autohändler regelmäßig in die Fensterdichtungen von Wagen am Straßenrand stecken, der bekommt mitunter eine Frage gestellt: »Hat der eine Klimaanlage?« Spätestens da ahnt man, wohin zumindest einige der hierzulande von ihren Haltern als schrottreif angesehenen Karossen gehen – in einen zweiten Frühling in Afrika.