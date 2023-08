Die von der EU-Kommission geplanten neuen europäischen Schuldenregeln könnten einer Analyse zufolge dem Erreichen von Klimazielen im Weg stehen. Die von der Brüsseler Behörde geforderten Regeln »gefährden die öffentlichen Investitionen, die zur Bekämpfung des Klimawandels notwendig sind«, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie der New Economics Foundation (NEF), einer Denkfabrik.