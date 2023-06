Die EuGH-Richter wiesen in ihrem Urteil darauf hin, dass die zugrundeliegenden EU-Fluggastrechte nur für gewerbliche Flüge gelten würden. In einer Rechtsvorschrift dazu ist festgelegt, in welchen Fällen man als Passagier Anspruch auf Entschädigung hat. Ein vom Staat organisierter Rückholflug ist laut dem EuGH-Urteil aber kein gewerblicher Flug. Er könne sich nämlich stark unterscheiden – zum Beispiel hinsichtlich des Service an Bord.