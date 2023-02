Tatsächlich schmälern die an die Banken gezahlten Zinsen den Gewinn der EZB – und damit mittelbar auch die Einnahmen der Staaten. Denn die EZB schüttet einen guten Teil ihrer Gewinne an die nationalen Zentralbanken der Eurozone aus, im Fall Deutschlands also an die Bundesbank. Und der Bundesbank-Gewinn fließt wiederum in den deutschen Staatshaushalt. Je mehr Zinsen die EZB den Banken zahlt, desto weniger bleibt also für die Steuerzahler übrig.

»Diese Gewinne gehören der Gesellschaft und sollten an die Regierungen ausbezahlt werden«, schreibt der Ökonom Paul de Grauwe von der London School of Economics (LSE) in einem Artikel für das Centre for Economic Policy Research (CEPR) . Er vergleicht die Einlagen der Banken bei der EZB mit den Einlagen von Privatkunden auf Girokonten, die in der Regel gar nicht mehr verzinst werden: »Es ist schwierig, eine ökonomische Rechtfertigung dafür zu finden, dass Banker dafür bezahlt werden sollen, wenn sie Liquidität halten, während alle anderen akzeptieren müssen, dass sie nicht vergütet werden.«