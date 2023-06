Fahrgastrechte bei der Bahn Wann ist ein Starkregen höhere Gewalt?

Mehr Streit mit den Kunden

Im Umkehrschluss heißt das, dass die Bahn in einigen Hunderttausend der 3,8 Millionen Fälle nicht gezahlt hätte. Die entsprechenden Verschlechterungen für Kunden hatten die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten in einer längeren Auseinandersetzung mit dem EU-Parlament im Jahr 2020 durchgesetzt. Dieses wollte zunächst keine Höhere-Gewalt-Schutzklausel für die Bahnunternehmen. Besonders für den Schutz der Bahnunternehmen und gegen die Kundenrechte hatte sich der damalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) eingesetzt.

So ähnlich – also mit einer Unternehmens-Schutz-Klausel zur höheren Gewalt – ist das bislang schon in der Fluggastrechte-Verordnung geregelt. Fluglinien müssen neben den anfallenden Kosten auch eine Entschädigung zahlen, wenn der Flieger mehr als drei Stunden zu spät ist. Je nach Entfernung der Reise 250, 400 oder 600 Euro pro Weg. Aber nur, wenn die Fluglinie selbst verantwortlich ist. Wenn also das Kabinenpersonal oder das Flugzeug streikt, muss sie zahlen. Streiken die Fluglotsen oder bricht ein Vulkan aus, ist das höhere Gewalt und die Airlines müssen keine Entschädigung zahlen .

Wann ist ein Wind ein Sturm, was ist höhere Gewalt? Darüber streiten Fluggäste und Fluglinien seit zwei Jahrzehnten oft erbittert bis vor den Europäischen Gerichtshof. Auch weil es um viel Geld geht. Angekommen ist ein Flugzeug im Sinne des EUGH zum Beispiel erst, wenn die Türen des Flugzeuges geöffnet werden. Die paar Minuten zwischen Landung und offenen Türen können entscheidend dafür sein, ob die Airline finanziell draufzahlt, weil sie allen Passagieren Entschädigungen zahlen muss .

Auch bei der Schlichtungsstelle öffentlicher Personenverkehr (SOEP) landen dementsprechend pro Jahr etwa siebenmal so viele Streitfälle von Fluggästen wie von Bahnpassagieren – 25.600 zu 3800.

Knapp die Hälfte aller SOEP-Streitfälle von Bahnkunden drehen sich schon heute um Verspätungen und Zugausfälle.