Der Unterschied zwischen dem günstigsten und teuersten Monat bei 300 untersuchten Waren lag 2022 bei durchschnittlich 8,5 Prozent, das geht aus einer Untersuchung im Auftrag der Bank Barclays hervor. Gemessen an den jeweiligen Konsumausgaben entspreche dies einer Summe von 43 Milliarden Euro oder etwas mehr als 1000 Euro pro Haushalt. Werden hingegen sämtliche Produkte und Dienstleistungen betrachtet, die auch für die Inflationsberechnung herangezogen werden – also auch Mieten, Strom und Gas oder Lebensmittel – so lag die maximale Preisschwankung sogar bei mehr als zehn Prozent. Dies entspricht einem Effekt von etwa 200 Milliarden Euro und rund 5000 Euro pro Haushalt.