Kampf gegen Abfallberge durch Fast Fashion Frankreich will Reparatur von Kleidung und Schuhen subventionieren

Mit einem Reparaturbonus will Frankreich künftig die Menschen belohnen, die Schuhe neu besohlen oder Kleidung stopfen lassen. So soll in dem Land die Menge von 700.000 Tonnen Kleidungsabfall sinken.