Preise, Zinsen, Steuern Für wen sich eine Ferienwohnung noch lohnt

In Zeiten von Corona und Niedrigzinsen haben sich viele Menschen den Traum von der eigenen Ferienwohnung erfüllt – und die Preise weiter in die Höhe getrieben. Wer jetzt noch investieren will, sollte genau hinschauen.