»Dazu benötigen die Unternehmen allerdings Planungssicherheit und geeignete Förderbedingungen«, sagte der stellvertretende Geschäftsführer des Fachverbandes AGFW, John Miller. Derzeit würden rund sechs Millionen der 43 Millionen Wohnungen mit Fernwärme beheizt. Perspektivisch wolle man auf 18 bis 20 Millionen kommen, vor allem in Mehrfamilienhäusern in den Städten und dicht besiedelten Gebieten. »Fernwärme ist der Schlüssel für das Thema klimaneutrale Städte in Deutschland. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, da die Weichen zu stellen.«