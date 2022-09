Nur noch ein Fiebersaft-Produzent

Die Ursachen sind laut Hubmann vielfältig, doch stechen zwei heraus: Einerseits liege das an einer »Verminderung der Produktionsvielfalt in Europa.« So hätten nahezu alle Anbieter die Produktion von Fiebersaft eingestellt, weil die Herstellung aufgrund der Festbeträge und des Drucks der Kassen nicht mehr wirtschaftlich gewesen sei. »Jetzt gibt es noch einen, und der kann die Menge nicht schultern.«

»Die andere Ursache sind Lieferkettenabrisse«, sagte Hubmann. Die Wirkstoffe werden heutzutage überwiegend in Fernost, vor allem in China und Indien, hergestellt. Wenn dort wegen Corona Fabriken geschlossen werden oder Frachter die Häfen nicht mehr anlaufen dürfen, fehlen am Ende selbst diejenigen fertigen Arzneimittel in den Regalen der hiesigen Apotheken, die in Europa hergestellt werden. Manchmal könnten auch Lieferungen wegen Verunreinigungen nicht verwendet werden.