Das müsse sich auch auf die Versicherungsprämien auswirken: »Die gestiegene Inflation wird daher im Jahr 2023 zwingend höhere Beiträge in der Schaden- und Unfallversicherung nach sich ziehen«, und zwar nicht nur für Neukunden, sondern auch bei bestehenden Kunden, sagte Grund. »Wir erwarten steigende Prämien vor allem in der Wohngebäude- und in der Kraftfahrtversicherung, aber auch in anderen Zweigen.«

In den vergangenen Wochen hatten bereits die großen Rückversicherer Munich Re, Swiss Re und Hannover Rück auf eine Erhöhung der Prämien gepocht, die sich über Erstversicherer wie Allianz oder Huk Coburg auch auf die Endkunden auswirken dürften.